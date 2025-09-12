Мошенники обманывают россиян, используя фейковые криптокошельки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Лучше внимательно отнестись к подозрительным СМС-рассылкам.

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с ложной информацией о доступе к крупным суммам в криптокошельках. Об этом ТАСС сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

«При переходе на сайт пользователь видит интерфейс, напоминающий криптобиржу, хотя и с многочисленными ошибками и визуальными недочетами», — отметили специалисты.

По данным экспертов, схема построена так: жертве приходит СМС с якобы действующими логином и паролем. В письме также указывается ссылка на сайт, имитирующий криптоплатформу. Когда пользователь пытается вывести средства, система требует пополнить счет и «повысить статус».

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что легальные криптобиржи никогда не взимают плату за вывод денег.

В Роскачестве призвали россиян игнорировать подобные сообщения, блокировать их отправителей и не пытаться вывести средства через сомнительные сервисы.

