Мишустин: на строительство технопарков в стране направлено почти восемь миллиардов рублей

Правительство активно принимает участие в создании инфраструктуры для малого и среднего бизнеса.

Российским субъектам будет выделено почти восемь миллиардов рублей в 2026 году на создание экосистемы для бизнеса, в частности промышленных, техно- и бизнес-парков. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания кабинета министров.

Ранее в рамках Восточного экономического форума глава России Владимир Путин сообщил, что к 2030 году в России планируется создать минимум 100 таких парков, которые будут полностью обеспечены необходимыми площадями и коммуникациями.

Правительство активно принимает участие в создании инфраструктуры и для малых, и для средних представителей бизнеса. Власти завершили сбор заявок от регионов на получение субсидий и определили 31 проект. Таким образом, для строительства, реконструкции и улучшения инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности в 26 субъектах России, выделят около восьми миллиардов рублей.

По словам Мишустина, система поддержки частного бизнеса оказалась очень эффективной. По всей стране уже открыто более 60 таких парков, в которых трудятся свыше 900 малых и средних предприятий (МСП), а также создано около 15 тысяч новых рабочих мест.

