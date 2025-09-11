Вслед за мамой: дочь Бородиной снимется с ней в кино
Младшая дочь Ксении Бородиной снимется вместе с ней в новом фильме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Партнером Ксении и Теоны по съемочной площадке станет Алексей Чадов.
Телеведущая Ксения Бородина снимется в фильме «За любовь» вместе со своей девятилетней дочкой Теоной. Коллегой по съемочной площадке станет средняя дочь Оксана Самойловой и Джигана, 11-летняя Лея, которая давно мечтала попробовать себя в роли актрисы.
Съемочный процесс в самом разгаре, но Ксения успевает делиться закулисными кадрами со своими подписчиками в социальных сетях.
«Актрисы. В своем вагончике все съели, пришли к маме», — подшутила над девочками теледива.
Судя по снимкам, Теона и Лея исполняют роли дочерей героини Бородиной. Партнером телеведущей станет актер Алексей Чадов.
По словам Ксении, это ее первая серьезная роль в кино, из-за чего она жутко боится и переживает. Также Бородина успела посетовать на график, заявив, что скоро ее ждут съемки по 12 часов. Вместе с тем, телеведущая назвала предстоящие дни «веселыми и многообещающими».
