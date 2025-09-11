Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

Представитель МИД РФ прокомментировала ложные обвинения Польши в адрес России.

Евросоюз готов на все, чтобы удержать русофобский угар наплаву. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ложные обвинения Польши. Варшава утверждает: якобы сбитые накануне над республикой беспилотники — российские. Однако никаких доказательств нет. Польское руководство таким образом пытается отвлечь внимание от собственных преступлений.

«Удивительно, как некие обломки, которые, по-моему, не нанесли никакого ущерба Польше, взволновали их намного больше, нежели огромное количество человеческих жертв, которые стали результатом, в том числе, поддержки Варшавой неонацистского киевского режима», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова напомнила, что у России есть официальные каналы связи, куда можно обратиться. И подчеркнула, что наше министерство обороны уже дало все разъяснения. Ранее в ведомстве заявили, что никаких целей для поражения на территории Польши не было.

