Крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Петербурге

Количество легализированных иностранцев может составлять несколько сотен человек.

В Петербурге силовики перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Задержаны десять подозреваемых, в том числе сотрудники консалтинговой компании. По местам проживания фигурантов и в офисах прошли обыски.

По данным следствия, в течение пяти лет подозреваемые предоставляли службам доставки, а также строительным и клининговым компаниям сотрудников. Работодателями выступали подконтрольные фигурантам фирмы. Документы, оформленные на мигрантов, не имели юридической силы. Количество легализованных таким образом иностранцев может составлять сотни человек. Задержанных ждут судебные разбирательства.

