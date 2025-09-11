Есть ли жизнь после развода: как найти силы жить дальше и где искать поддержку?

Фото: YouTube/Tatarka FM

По статистике 2024 года, восемь из десяти браков закончились разводом.

В 2024 году, по статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), восемь из десяти браков закончились разводом. Неутешительная статистика вывела Россию на третье место в мире по количеству разводов. Об этом сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Причины разрыва отношений могут быть совершенно разными: от нехватки денег до домашнего насилия. Аналитический психолог Анна Хныкина в интервью с Лилией Абрамовой (Татарка FM) поделилась распространенными причинами развода, а главное — рассказала о том, как начать новую жизнь, когда кажется, что она закончилась.

О том, как пережить развод и где искать поддержку в такой сложной ситуации — в новом материале 5-tv.ru.

Причины разводов

Психолог выделяет несколько основных причин разводов. Например, слишком ранние браки часто не длятся долго. Такие отношения попросту сыплются на бытовухе. Обычно их заключают те, которым плохо без семьи, например, студенты. Поэтому они выбирают прыгнуть из одной в другую.

«Про них шутят, что они как обезьяна с ветки на ветку, пока за другую не зацепятся, это не отпустит», — шутливо подмечает Хныкина.

Еще одна из причин — это чрезмерная поддержка от родителей. Когда в отношениях двоих людей появляется третий лишний, он все время пытается давать непрошенные советы и считает, что знает о семейной жизни больше других. Из-за этого происходят недопонимания, которые впоследствии могут привести к разводу.

Часто обесценивание своего партнера тоже становится финальной точкой в отношениях.

«Вступая в брак, брачный партнер — это самый большой приоритет среди всех людей. Когда обесценивание здесь происходит, брачный союз распадается», — говорит психолог в разговоре с Абрамовой.

По словам Хныкиной, развод — это в любом случае предательство. Однако предатель не всегда тот, кто был инициатором развода. Все зависит от ситуации внутри семьи.

Одним из тяжелых моментов в принятии решения может быть то, что, например, один из партнеров уже понял, что нужно прекращать отношения, но при этом он не уходит. Он может принимать это решение несколько лет и продолжать молчать. Второй, тем временем, все понимает, но также не предпринимает попыток поговорить.

«Тот, кто инициирует развод, очень часто страдает даже больше, потому что быть преданным проще», — отмечает Анна Хнакина.

Как пережить развод?

По словам психолога, легче переживают разрыв самостоятельные люди, которым есть на что опереться.

Если женщина была на полном обеспечении мужа, то ей будет очень тяжело выкарабкаться в этой ситуации, особенно если есть дети. Нужно буквально начинать жизнь с чистого листа.

«На мой личный взгляд, гораздо ценнее сбережение — способность зарабатывать. Это очень важно. Не потому что все стоит денег, а потому что, когда ты можешь сама обеспечивать себя и своих детей, это является одним из главных признаков взрослой личности», — делится психолог.

Бывает такое, что супруг просит женщину рожать одного, второго, третьего ребенка. Женщина начинает полностью посвящать себя семье. Вдруг, неожиданно для нее, случается развод: муж перестает помогать, а она сама не может обеспечить своих детей. В таком случае очень важна поддержка. Лучше обратиться к специалисту, который сможет грамотно оказать помощь.

«Очень важно следить за информационным фоном, который формирует твой каждый день. Если ты просыпаешься с мыслью: „Какой он подлец, как он поступил, и как мне плохо“, это будет крутиться до ночи. Нужно выходить и выстраивать себя заново, искать возможности зарабатывать, искать способы жить», — рассказывает в интервью Хныкина.

Также психолог подняла в интервью немаловажную тему — насилия в семье. Женщины, которым удавалось выйти из таких отношений, всегда уходили ни с чем. Однако они никогда не жалели о своем решении.

Обычно, чтобы пережить так называемую травму утраты, человеку необходим год, прежде чем пробовать входить в новые отношения.

На вопрос Абрамовой о том, есть ли жизнь после развода, Хныкова отвечает, что она точно есть, все зависит от того, как ты прожил эту жизнь до разрыва с партнером.

«Есть. Так же, как после смерти. Все зависит от того, как ты прожил эту жизнь до развода, как и до смерти. Слышала про рай или ад после смерти? Вот здесь точно так же работает», — подытожила Анна Хныкова.

Как правильно подойти к разводу?

Развод — это всегда эмоционально сложный процесс. Как отмечает психолог Хныкина, еще никому не удавалось правильно развестись, так как в это время люди начинают метать искры друг в друга. Поэтому самое главное в этот момент — оставаться людьми.

«Самое главное — сохранить человеческие лица себе и партнеру, потому что, как правило, остаются общие дети, как минимум. А вообще-то всегда остается общая память. Вот это время, которое вы вместе провели, его никуда не денешь», — подчеркивает Хныкина.

Психолог призвала во время бракоразводного процесса приглашать третьего человека за стол переговоров, который сможет правильно урегулировать конфликт.

«Приглашайте медиаторов, третьих лиц, которые профессионально могут как-то это отрегулировать, потому что слишком больно, слишком остро. Никто не вырывает сам себе зуб. Лучше пригласить человека, который поможет, а не друзей, а беспристрастного какого-то», — заявила Хныкина.

Как сбежать от абьюзера?

Многие знают, как страшно бывает жить с абьюзером, однако не каждая женщина может взять и уйти от такого мужчины. А если есть дети, это, вообще, кажется невозможным. Просто некуда, просто не с чем, просто не на что…

«С абьюзерами живут специфические люди. Перед тем как выйти за дверь, вспомните десять плюсов… чтобы этого не делать, чтобы не уходить. Человек бьет, унижает, господствует в доме настолько, что ты шуршишь по плинтусу», — говорит психолог.

Хныкина также поделилась историей о том, как одна из ее знакомых даже во время уборки обращала внимание на настроение мужа, потому что переживала, вдруг ему не понравится, как она пыль вытирает.

Бывает такое, что от претензий абьюзер переходит к угрозам. Как в такой ситуации поступить? Куда обратиться и кому жаловаться?

«Это действительно проблема жертв. Это проблема молчащих ягнят. Чем дольше ты в этом остаешься, тем тяжелее вырваться. Реально все, что ты должна проделать, ты должна проделать сама от начала до конца», — утверждает Хныкина.

Также важно на ранних этапах отношений подмечать странности в поведении вашего партнера. Если вы чувствуете напряжение, то постарайтесь сразу обсудить это, но если человек не терпит возмущения в свою сторону и пытается заткнуть вам рот, то задумайтесь, куда вас это может привести в будущем.

Как объяснить ребенку, что мама и папа разводятся?

По словам психолога, не нужно говорить ребенку о том, что вы разводитесь. У ребенка в любом случае будет травма, и сделать так, чтобы ее не было, нельзя… Но можно облегчить его страдания.

«Мы можем сказать ребенку, что у нас с папой не получилось. Важно донести это не двумя словами, а объяснить масштабно, что это не из-за него, потому что психические защиты ребенка работают таким образом, что он может так подумать», — отмечает аналитический психолог.

Многие психологи, по словам Хныкиной, рекомендуют проводить семейные встречи по выходным, однако она с этим не согласна. В такой ситуации вы обманываете ребенка, давая ему ложные надежды.

«У ребенка будет иллюзия и качели, и вырастет тот самый абьюзер, который будет обижать наших девочек. Или из девочки вырастет привычная к качелям дурочка», — говорит психолог.

Важно объяснить ребенку, что папа никуда не исчезнет из его жизни, даже если родители разведутся. Если после развода родители ругаются и оскорбляют друг друга, а ребенок это все слышит, то ему становится очень тяжело, и он чувствует себя одиноким.

