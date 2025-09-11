Минтранс: аэропорт Краснодара возобновил работу

Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Краснодарский аэропорт, закрытый с февраля 2022 года из соображений безопасности, 11 сентября с 09:00 по московскому времени вновь был открыт для обслуживания рейсов. Об этом сообщил Министерство транспорта РФ на своем сайте.

В Росавиации уточнили, что полеты гражданских самолетов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, начиная с 11 сентября. Планируется, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что оба терминала находятся в полной готовности.

Открытие аэропорта в Краснодаре увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, сделает доступнее отдых на Азовском и Черном морях. Так, например, турпоток в Краснодасркий край в межсезонье может вырасти на 25%, в Крым — на 50% благодаря открытию аэропорта Краснодара, отметила в Ассоциации туроператоров.

«Особенно актуально это в начале бархатного сезона. Мы надеемся, что авиакомпании, которые запустят рейсы в Краснодар из крупных городов, зафиксируют цены на приемлемом уровне», — отметили в организации.

