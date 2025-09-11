«Был одним из лучших релизов»: гендиректор НМГ об успехе проката фильма «Красный шелк» в Китае
Гендиректор НМГ Баланова: показ «Красного шелка» в Китае продлен на месяц
Фильм соревнуется еще с 17 новинками.
Прокат фильма «Красный шелк» в Китае принес несколько сотен тысяч долларов уже в первые несколько дней. Об этом рассказала генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлана Баланова в ходе сессии «Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня» на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
«Надо сказать, что китайский рынок действительно непростой для нас. Но в первый weekend нам все-таки удалось собрать несколько сотен тысяч долларов. То есть, скажем, в новейшей истории это, конечно, рекордные сборы», — поделилась Баланова.
Она обратила внимание на то, что показ «Красного шелка» в Китае продлен на месяц. Это нетипичная для китайских кинотеатров практика, отражающая успех ленты. Как правило, фильмы быстро снимаются с проката, если не находят отклика у аудитории.
«Красный шелк» вышел прокат вместе с еще 17 новинками.
«То есть он вышел в огромной конкуренции, и на самом деле был одним из лучших релизов», — заявила Баланова.
«Красный шелк» получил удостоверение национального фильма в России и «Печать дракона» в Китае — и это беспрецедентный случай.
«Действительно уникальность этого фильма в том, что это копродукция. Потому что до этого было, действительно, несколько довольно громких раскатов российского кино в Китае», — заключила Баланова.
