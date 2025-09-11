«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова5-tv.ru

Мошенник оправдывался тем, что он студент.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и народная артистка РФ Валерия стали жертвами недобросовестного таксиста во время поездки в Стамбул. Пара возвращалась из ресторана в отель, когда водитель потребовал оплату заранее и списал с карты Пригожина 12 тысяч долларов (1019000 рублей на нынешний курс. — Прим. ред.).

«Слава богу, что правоохранительные органы своевременно (отреагировали. — Прим. ред.), и моя смекалка сработала. Надо быть просто аккуратными с таксистами в Турции», — заявил продюсер 5-tv.ru.

В начале поездки Пригожин приложил банковскую карту к терминалу, однако он показал, что оплата не прошла. Продюсер попробовал оплатить еще несколько раз, но поездка так и не состоялась.

«Поскольку мы не можем получать оперативные СМС-уведомления, я не смог сразу это обнаружить. И потом прихожу, и вижу в другом телефоне отбивку смс. <…> И ладно бы он случайно один раз на нолик ошибся, а он, скотина, два раза пробивал. Вы представляете себе? За 12 тысяч долларов доехать до отеля, который находится в трех километрах!» — рассказал Пригожин в интервью Starhit.ru.

Заподозрив неладное, Пригожин успел сфотографировать номер машины и обратился к начальнику безопасности отеля. Это оказалось решающим: таксист, скрывшийся сразу после того, как пассажиры покинули салон, вскоре был найден полицией. В участок его доставили с крупной пачкой наличных в лирах.

По словам продюсера, таксист на допросе извинялся, уверяя, что он «студент». Однако это не смягчило отношение потерпевших — они написали заявление.

Продюсер посоветовал туристам в Турции быть максимально внимательными при оплате поездок картой.

