«Хотел славы»: убийце Джона Леннона в 14-й раз было отказано в УДО

Убийце Джона Леннона в 14-й раз было отказано в УДО
Основатель группы The Beatles был застрелен в 1980-м году.
Марку Чепмону — убийце основателя группы The Beatles Джона Леннона, в 14-й раз отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщило издание AP со ссылкой на предстателей тюрьмы Нью-Йорка.
По сообщению СМИ, 70-летний Чепман предстал перед комиссией, принимающей решение по УДО, еще 27 августа. Однако результаты данного заседания стали доступны общественности лишь недавно.
Следующее слушание по этому делу состоится в феврале 2025 года.
Марк Чепман застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года, когда музыкант с супругой возвращались домой. Его экстренно доставили в больницу имени Рузвельта. Однако артист скончался на пути в медицинское учреждение. Там врачи констатировали смерть знаменитости. Леннону было 40 лет.
Убийцу арестовали уже через несколько минут. Он не скрывался, а сидел недалеко от места преступления и читал роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во рожи».
В 2022 году Чепман раскаялся в содеянном.
«Я знал, что делаю, и я знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так сильно хотел славы, что был готов отдать все и отнять человеческую жизнь», — заявил преступник.
