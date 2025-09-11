Минздрав лишил регистрационного удостоверения 28 лекарств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В их числе привычные всем препараты, например, настойка пустырника.

В России временно приостановлено медицинское применение 17 препаратов, среди которых жидкие экстракты элеутерококка, перца водяного, родиолы, левзеи, конского каштана, а также настойки пустырника, пиона уклоняющегося и средство «УроКам». Еще 11 наименований были лишены госрегистрации по просьбе правообладателей. Об этом сообщает Парламентская газета.

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина пояснила, что в список попали, в основном, спиртосодержащие формы лекарственных трав. Она подчеркнула, что у пациентов нет причин для беспокойства, так как на рынке представлены компании, выпускающие аналогичные препараты в других формах, либо их можно заменить. По ее словам, гораздо больший вред несет нарушение технологии изготовления, а не сам факт приостановки регистрации.

Соломатина также отметила, что если регистрационные удостоверения были заморожены из-за нарушений лицензионных требований, производителям предстоит устранить выявленные проблемы, после чего они смогут вернуть лицензию.

Первый зампред этого же комитета, доктор медицинских наук Леонид Огуль заявил, что речь идет о точечных мерах контроля, касающихся лишь отдельных торговых наименований и производственных линий. Он отметил, что подобная работа со стороны Росздравнадзора и Минздрава носит рутинный характер и направлена на обеспечение качества и безопасности лекарственных препаратов, которые обращаются на российском рынке.

По мнению экспертов, пациенты не останутся без необходимых средств, так как всегда существуют аналоги и альтернативные формы выпуска. В дальнейшем такие меры позволят укрепить систему контроля и повысят доверие граждан к качеству лекарственных препаратов в стране.

