«Хочется оплакать»: Пьеха рассказал о тяжелом детстве

Артист вспоминает, что с ранних лет часто оставался один.

Певец Стас Пьеха признался в эфире федерального канала, что трудности в его личной жизни связаны с детскими переживаниями и отсутствием должного внимания со стороны семьи. По его словам, мать Илона Броневицкая активно занималась карьерой, а бабушка, народная артистка СССР Эдита Пьеха, редко бывала дома. В результате мальчику с ранних лет приходилось часто оставаться одному.

Артист отметил, что, будучи ребенком, он осознал: родители не появятся, сколько бы он их ни ждал. По словам музыканта, ему хотелось не обвинять близких, а просто отпустить эту историю и принять обстоятельства.

«Я понимаю, что у нас артистическая семья и родители всегда были где-то. Сколько бы ты ни ждал, чуда не произойдет — родители не приедут. Это тоже хочется оплакать, не обвинять их, а просто самому отпустить эту историю», — признается артист.

Исполнитель рассказал, что до семи лет жил вместе с матерью у станции метро «Пионерская». В те годы он увлекался прогулками и собирал тритонов. Позднее, когда у Броневицкой началась активная творческая деятельность, сына отдали на воспитание бабушке. Стас вспоминал, что дома ее практически не было, так как она надолго уезжала. Поэтому мальчику с юных лет приходилось самому устанавливать рамки поведения, и случалось, что он возвращался домой лишь под утро.

Пьеха подчеркнул, что женщины в его семье обладали сильным характером. По его словам, Эдита Пьеха всегда отличалась выносливостью и внутренней силой, что делало отношения с ней непростыми для мужчин. Артист добавил, что мать во многом похожа на бабушку.

Сейчас музыкант работает с психологом, стараясь проработать травмы юности. Он признался, что с детства хранит в памяти образ, в котором видит себя бегущим по полю, одиноким и никому не нужным, не понимая, куда и зачем направляется.

