Кулинарный тур по России за один день: чего ждать от «Балтика Фест»

Готовить и угощать гостей самыми разнообразными блюдами будут в специально построенном для фестиваля шатре.

Шесть гастрономических зон представят кухни регионов России на фестивале «Балтика Фест» в Ленинградской области. Ждать главного события осени осталось совсем недолго. 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» ждут тысячи гостей. Специально для них создали уникальное меню. Над блюдами трудились сразу три именитых шеф-повара. А рецепты искали по всей стране. Причем они должны идеально сочетаться с пенным напитком и отражать местный колорит. О разнообразии вкусов — корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Четыре килограмма 200 граммов — примерно столько съест гость «Балтика Фест», если вдруг решит попробовать порцию каждого представленного блюда. А соблазн будет велик.

Беломорские мидии, северные креветки, карельские раки, балтийские бутерброды — почти два десятка вкусных позиций и ни одной банальной закуски. Гастрономический фестиваль по канонам высокой кухни.

«Мы должны гостям дать ощущение, дать воспоминание, дать те вкусы, которые, возможно, у них ассоциируются с душевной посиделкой в хорошей компании», — отметил шеф-повар ресторана «Фаворит» Сергей Карпов.

Уникальное меню для «Балтика Фест» создавали три именитых шеф-повара. Ключевые критерии для блюд: идеальное сочетание с пенным и региональный колорит. С поиском рецептов из разных уголков страны проблем не возникло: шефы и сами оттуда. Никита Цацын — из Мурманска, Сергей Карпов — из Волгограда, а Егор Никонов в прошлом — карельский рыбак.

«Региональная кухня со мной, грубо говоря, с рождения. Потому что все, что меня окружало, это природа, это локальные продукты, это рыба, ягоды дичь — и это все у меня с детства в крови», — рассказал бренд-шеф курорта «Игора», сети отелей «Точка на карте» и «Дача Винтера» Егор Никонов.

Любовью — к природе, родному краю, самобытности нашей страны — повара стараются пропитать каждое блюдо. А те, кто обычно организует профессиональные гонки, стремятся наполнить пространство энергией, творчеством и весельем. Площадка автодрома «Игора Драйв» меняется на глазах.

«Уже далеко позади остались времена, когда на массовых мероприятиях хватает сосисок и хот-догов. Люди искушенные, люди хотят пробовать много разного», — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

Паддок, закрытая зона для гонщиков, превратится в просторный танцпол, боксы для обслуживания машин — в площадки для игр и мастер-классов. Отдельная зона с аниматорами — для детей, фестиваль же семейный.

На «Балтика Фест» ждут шесть тысяч гостей, и места хватит всем.

«Паддок будет заполнен достаточно большой лаундж-зоной, вдоль боксов будут выстроены фуд-траки, перед этими фуд-траками будут дополнительные зоны для посадки», — добавил Титов.

А для самого вкусного на автодроме возводят отдельное здание.

«Площадь этого шатра — больше тысячи трехсот квадратных метров. Готовить разные блюда будут прямо здесь. Пространство разделят на шесть зон, каждая — как отдельная точка большого гастрономического маршрута», — рассказала корреспондент.

Русский север, Балтийский берег, средняя полоса, Поволжье, Черноморье, Кавказ. Многообразие кухонь, чтобы не только накормить и объединить гостей, но и сплотить российских производителей. Главный организатор праздника, компания «Балтика», подсчитала: в стране больше тысячи пивоваров. Время развивать отрасль вместе.

«Для нас очень важно, чтобы мы продолжали развивать российское пиво, чтобы мы вернули интерес и вкус российского пива нашему потребителю, инвестиции в нашу страну, потому что это очень важно», — поделилась директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова.

Масштабный гастрономический фестиваль — как старт предстоящей совместной работы. И праздник для всех любителей русской кухни. Много будет не только еды, но и музыки. Мари Краймбрери, группа «Чайф» и «Дискотека Авария» тоже в предвкушении.

Организаторы обещают еще немало сюрпризов. Гости увидят целый мюзикл-путешествие по регионам страны, полюбуются северным сиянием, прикоснутся к русскому полю, отправятся в круиз по Волге. Все это — на автодроме «Игора Драйв», в субботу, 13 сентября.

