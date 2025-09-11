Информационный центр ЦИК начал работу в преддверии единого дня голосования

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Журкин; 5-tv.ru

Уже 12 сентября по всей стране откроется почти 50 тысяч участков.

Завтра в России стартует Единый день голосования. Граждане страны выберут новых глав регионов и составы парламентов. Вся информация о ходе голосования будет стекаться в информационный центр ЦИК.

По всей стране откроются почти 50 тысяч участков. Ожидается, что в кампании примут участие порядка 55 миллионов человек. Более полутора миллионов заполнят бланки дистанционно. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сейчас ЦИК работает в условиях беспрецедентных кибератак.

«Мы научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях. Никто не может ни запугать, ни у кого не идем на поводу.

Для них ведь такой подарок был бы, если бы мы выборы перенесли или вообще отменили. Никому такого подарка не сделаем!» — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Сегодня в инфоцентре прошла процедура разделения ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования. Она предназначена для защиты данных. Хранителями ключей стали пять человек. Каждый получил цифровой носитель с частью программного кода, без которого невозможно узнать результаты электронного голосования. После завершения кампании ключи вновь соберут, и только затем начнется подсчет голосов.

