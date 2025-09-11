Точка невозврата: убийство Чарли Кирка может расколоть американское общество

Фото, видео: Reuters/Caitlin O'Hara; 5-tv.ru

СМИ в США задаются вопросами о начале политической борьбы в стране.

Против военной помощи Украине выступал убитый республиканский активист Чарли Кирк. Американского политика застрелили накануне прямо во время выступления в университете Юты.

Преступника до сих пор ищут. У ФБР даже пока нет подозреваемых. В мотивах стрелявшего еще разбираются. Однако эксперты полагают, что убийство произошло именно по политическим причинам. В деталях громкого преступления разбиралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Университет Юта-Вэлли. Три тысячи студентов под палящим солнцем пришли на разговор с Чарли Кирком. Он один из форвардов республиканского движения. 31-летний сторонник Трампа отвечает на вопрос о вооруженных нападениях в США. И тут же сам получает пулю. Доли секунды: прижимает руку к шее, падает со стула.

Мало того, что стрелок беспрепятственно проник на территорию кампуса с винтовкой, так еще и скрылся — быстро и пока бесследно. Черная одежда и тактическое снаряжение: шлем, маска, бронежилет внимания почему-то не привлекли. Зато студенты заметили кого-то на крыше и даже сняли на видео.

Что это за служба безопасности такая, если, по словам очевидцев, на мероприятии никто даже не проверял билеты. И не проводил личный досмотр. И это не единственный вопрос к организаторам мероприятия. Оказывается, на охрану столь масштабного собрания выделили всего несколько полицейских.

«Убийца пытался заставить его замолчать, но ему это не удалось. Вместе мы позаботимся о том, чтобы голос Чарли, его послание и его наследие продолжали жить для будущих поколений», — заявил президент США Дональд Трамп.

Флаг над Белым домом сегодня приспущен. В самой американской администрации царят шок и ужас. У Кирка было много недоброжелателей и даже врагов. Еще бы, в открытую критиковал политику демократов, выступал против помощи Киеву, а Зеленского называл «марионеткой ЦРУ», подчеркивал, что Крым всегда был частью России. И да, ему угрожали.

«Он знал, что его ждет, и да, угрозы были. Поэтому его приверженность своим принципам, даже когда это было нелегко, заслуживает нашего всеобщего уважения», — сказал губернатор Флориды Рон Десантис.

В стане демократов, впрочем, об уважении к тому, кто только что трагически погиб, ничего не слышали. Устроили балаган в Конгрессе во время минуты молчания в память о погибшем. А на канале MSNBC заявили, что Кирк чуть ли не сам спровоцировал нападение на себя.

«Он был одной из самых противоречивых фигур, особенно среди молодежи. Постоянно распространял ненавистнические высказывания. Злые мысли приводят к злым словам, а злые слова — к злым поступкам», — заявил в эфире MSNBC обозреватель Мэттью Доуд.

Кто в Соединенных Штатах действительно подстрекает к убийствам, прикрываясь мнимым гуманизмом и толерантностью, Трамп недвусмысленно дал понять в соцсети X.

«Демократы за преступность. Точка», — написал американский президент.

Вот уже действительно точка невозврата. Американское общество, как расколовшаяся тектоническая плита, расползается на части. А политическое насилие уже становится нормой. Во время предвыборной кампании на Трампа было совершено целых два покушения. И вот теперь, Чарли Кирк, наверное, самый яркий из молодых консерваторов. Американские журналисты задаются логичным вопросом: что это, если не начало страшной политической войны, которая сейчас явно переходит в горячую фазу.

