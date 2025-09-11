Модель Анастасия Костенко снова сделала маммопластику

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Не Kostenko.94/kostenko1994; 5-tv.ru

Модель призналась, что после родов и неправильного восстановления ей понадобилась повторная операция.

Участница конкурса красоты «Мисс мира — 2014», 31‑летняя модель Анастасия Костенко, открыто рассказала о второй пластике груди в своем Telegram-канале.

Первую операцию она сделала в 2023 году и была довольна результатом, но последующие беременности (модель замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. — Прим. ред.), кормление и пренебрежение врачебными рекомендациями изменили форму бюста. Костенко сама призналась, что «напортачила» при восстановлении: носила слишком утягивающие топы и не соблюдала режим, что повлияло на внешний вид молочных желез.

Ожидаемая пауза в планах семьи также была нарушена — четвертый ребенок появился раньше, чем планировалось, поэтому первая пластика не успела «отстояться».

В результате молочная железа повела себя иначе, и женщине потребовалась повторная коррекция. Анастасия показала кадры из клиники, где была в медицинском халате и компрессионных чулках, и с иронией подписала:

«Из‑за того, что четыре мои мечты сбылись, пришлось другой мечте сбываться второй раз».

Модель отметила, что полностью доверилась хирургу и ждет окончательного результата.

