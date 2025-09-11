Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделения группировки войск «Восток» провели успешную наступательную операцию.

ВС РФ освободили Сосновку в Днепропетровской области. Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательной операции взяли под контроль данный населенный пункт.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили село Хорошее в Днепропетровской области. В ходе боев на этом направлении противник потерял до 200 боевиков.

