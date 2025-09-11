Кабмин РФ утвердил список стран с благоприятными условиями для туристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Это поможет снизить финансовую нагрузку на организаторов поездок.

Правительство России утвердило список стран с благоприятными условиями для российских туристов. В перечень вошли Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ.

Для туроператоров, которые продают туры исключительно в эти страны, установлены льготы по страхованию ответственности. Теперь они должны страховать свою деятельность на сумму от 500 тысяч рублей, что соответствует требованиям внутреннего туризма. До этого для туров в другие зарубежные направления требовалась страховка от 50 миллионов рублей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на турфирмы.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что такая мера поможет легализовать часть турбизнеса, который сейчас работает в «серой» зоне, и повысить защищенность туристов за счет увеличения числа легальных и организованных туристических предложений.

В списке пока только три страны, но представители Российского союза туриндустрии ожидают расширения перечня. Включенные в список направления пользуются стабильным спросом, особенно Белоруссия и Абхазия, принимающие миллионы российских туристов ежегодно.

