В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании sim-боксов

Фото: © РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Была задержана жительница Владимирской области.

В России впервые возбуждено уголовное дело против жительницы Владимирской области за использование sim-бокса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Первое уголовное дело по ст. 274.3 („Незаконное использование sim-бокса“) возбуждено 3 сентября 2025 года в отношении жительницы Владимирской области», — говорится в сообщении.

В ФСБ напомнили, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве РФ, предусматривающее административную ответственность за предоставление в пользование радиотелефонной связи с нарушением законодательства РФ, нарушение требований к использованию терминала пропуска трафика (sim-бокса) или виртуальной телефонной станции, а также и уголовную ответственность по ст. 274.3 УК России за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика (sim-бокса) или виртуальной телефонной станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.