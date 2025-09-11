Пореченков, Ефремов, Краско: как изменились актеры из сериала «Грозовые ворота»

С момента выхода на экраны сериала «Грозовые ворота» прошло 24 года

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г.

Прошло 24 года с момента выхода на экраны сериала, в основу сюжета которого лег роман Александра Тамоникова «Рота уходит в небо».

История «Грозовых ворот» рассказывает о подразделении российских десантников во времена Второй чеченской войны. Бойцам поставлена задача закрепиться в горах Северного Кавказа и удерживать позицию — перевал «Грозовые ворота» — от террористов.

По прошествии лет кинокартина по-прежнему живет в памяти зрителей, а актеры, сыгравшие культовых героев, и сегодня востребованы и любимы публикой. Рассказываем, какая судьба ждала исполнителей главных ролей.

Михаил Пореченков — майор Валерий Егоров

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г. ; ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На момент начала съемок сериала Михаилу Пореченкову было 37 лет. К тому времени творческая биография актера уже была весьма богатой: роль Алексея Николаева в детективном сериале «Агент национальной безопасности», прапорщика Дыгало в «9 роте», американского агента финансового управления Джима Уолеса в трехсерийной картине «Спецназ».

В «Грозовых воротах» Пореченков предстал перед зрителями в образе майора Егорова — жесткого, но справедливого командира спецназа.

Убедительно сыгранная роль позволила актеру закрепиться в профессии и продолжить карьеру. В его послужном списке — 143 роли в кино, а также работа в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова.

Пореченков преуспел не только в актерской деятельности, но и в личной жизни. У звезды пятеро детей. Первый сын, Владимир, родился в 1989 году, от гражданской супруги Ирины Любимцевой, с которой Михаил познакомился в Таллине. Вторая дочь актера, Варвара, родилась в 1998 году от первой официальной супруги артиста Екатерины. В начале 2000-х Поречников познакомился с художником по костюмам Ольгой Манешкиной, на съемках сериала «Агент национальной безопасности», она стала его второй женой.

Пара сыграла свадьбу, а спустя два года на свет появился их сын Михаил. В 2004-м у Пореченкова и Манешкиной родилась дочь Мария, а в 2010-м — сын Петр.

Вячеслав Разбегаев — Шах, бывший боевик

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г. ; ©РИА Новости/Алексей Никольский

В «Грозовых воротах» Вячеслав Разбегаев исполнил роль чеченского боевика Мурада, по прозвищу Шах. Решению Шаха перейти на сторону русских и стать товарищем майора Егорова способствовала трагическая гибель его семьи.

К моменту съемок в «Грозовых воротах» Разбегаев, также как и Пореченков уже успел зарекомендовать себя в актерской деятельности. Зрители могли наблюдать в его в фильмах «Сделай мне больно» и «Личный выбор».

В 2019 году актер решил взять паузу от работы, но ненадолго. Позже он появлялся в драматических сериалах «В тени больших чисел» и «Тень Чикатило». А в 2024 году сыграл одну из ключевых ролей в фильме «Воровка».

О личной жизни актер не любит рассказывать. Известно, что он женат. У пары — три дочери.

Иван Жидков — рядовой Константин Ветров

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г.; ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

В юности звезда сериала и не предполагал, что свяжет свою жизнь с кино. Встать на путь карьеры ему помогла случайная съемка в рекламном ролике. После окончания школы в Калининграде актер поступил в Школу-студию МХАТ в Москве. Позже стал работать в Московском театре-студии Олега Табакова и в МХТ имени Чехова под руководством актера Константина Хабенского.

Профессиональный дебют состоялся в съемках в военном фильме Петра Тодоровского «В созвездии быка», а популярность уже принес сериал «Грозовые ворота», где Жидков сыграл роль рядового Константина Ветрова.

Сейчас Иван оставил карьеру актера и ушел в продюсирование спектаклей.

Евгений Потапенко — рядовой-пулеметчик Горшков

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г.; Instagram*/eugene___potapenko

Если другие актеры сериала уже были на слуху до его премьеры, то для Евгения Потапенко роль рядового-пулеметчика Горшкова или «Коляна» стала дебютом.

После выхода в прокат «Грозовых ворот» предложения об участии в проектах сразу не посыпались, однако актеру удалось не стать «заложником» одной роли. В том числе, Потапенко появился на экранах в биографической драме о жизни первого космонавта Юрия Гагарина «Гагарин. Первый в космосе», где он исполнил эпизодическую роль коллеги Гагарина, космонавта Валентина Филатьева.

О личной жизни актера ничего не известно.

Даниил Страхов — старший-лейтенант, командир взвода Панкратов

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г. ; ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известным актером Даниил Страхов был и до съемок в «Грозовых воротах». Его фильмография тянется аж с 1994 года, когда он дебютировал в фильме «Карьера Артуро Уи. Новая версия». Однако настоящую популярность артисту принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».

В сериале «Грозовые ворота» Страхов исполнил свою первую военную роль. Перед зрителями он предстает в образе старшего-лейтенанта, командира взвода Панкратова.

С тех пор он снялся не в одном десятке успешных фильмов, включая «Знахарь», «Обнимая небо» и «Мы из будущего».

В личной жизни актер также преуспел. Работая в театре имени Гоголя, он повстречал актрису Марию Леонову, с которой познакомился еще раньше — во время учебы в театральном училище имени Щукина. Пара поженилась в 2000 году.

Михаил Ефремов — командир взвода, капитан Георгий Ланевский

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Роль командира десантного взвода, капитана Георгия Ланевского, в сериале «Грозовые ворота» была далеко не первой в карьере Михаила Ефремова.

Его актерская деятельность началась еще в школьные годы В далеких 1970-х 13-летний Ефремов сыграл в фильме «Дни хирурга Мишкина». Почти за 50 лет актер снялся в 193 проектах. Самые популярные из которых: «Убойная сила», «Артистка», «Кошечка» и «Аптекарь».

В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм. Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд в Белгородской области одобрил прошение заслуженного артиста РФ об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии.

Михаил Ефремов был женат пять раз, и каждый раз его избранницы были актрисами. Его первой супругой стала Елена Гольянова, второй — Ася Воробьева. В браке с ней у Ефремова родился сын Никита.

Третьей женой актера стала Евгения Добровольская. Она родила ему сына Николая.

В браке с четвертой женой Ксенией Качалиной у Ефремова родилась дочь Анна-Мария.

Пятой супругой артиста стала звукорежиссер Софья Кругликова. В браке родилось трое детей: дочери Вера и Надежда, а также сын Борис. 3 сентября 2025 года стало известно, что спустя 23 года совместной жизни пара развелась.

Андрей Краско — полковник Галкин

Фото: Кадр из сериала «Грозовые ворота», 2006 г. ; www.globallookpress.com/Andrey Fedechko

Участие в съемках сериала «Грозовые ворота» стало одним из последних в обширной фильмографии Андрея Краско, которая началась еще в 1980 году.

В мини-сериале он исполнил роль полковника Павла Павловича Галкина.

В год выхода сериала Краско скончался от сердечного приступа во время работы над проектом «Ликвидация» в Одесской области.

В память об Андрее Краско на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге установлены мемориальная доска и памятник.

Известно, что Краско был официально женат дважды. Первый раз — на актрисе Наталья Акимовой, второй — на актрисе Мириам Александрович. В этом браке у артиста родился сын Ян. Кроме того, известно о не зарегистрированных официально отношениях актера — с Маргаритой Звонаревой (она родила Краско сына Кирилла), с Еленой Шевченко, с Каролиной Поповой (от нее у артиста есть дочь Алиса) и со Светланой Кузнецовой.

