Автоцистерна с газом взорвалась в Мексике

Более 70 человек пострадали, есть погибшие.

В столице Мексики взорвалась автоцистерна, наполненная газом.

В результате погибли четыре человека. А пострадали больше 70. Многие в тяжелом состоянии. Вертолетами их доставили в больницу.

Взрыв произошел на оживленной трассе. Причины трагедии пока неясны. Полиция ведет расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане неподалеку от села Сулевкент взорвалась заправка. Причина инцидента — разгерметизация емкости газовоза, произошедшая во время перекачки газа.

