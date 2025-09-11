Родители держали детей в «подземелье» с фекалиями на стенах

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - UNF News for CNP

Пару арестовали, им предъявлены обвинения.

В штате Пенсильвания полиция обнаружила пятерых детей, которые находились в запертой комнате с заколоченными окнами и фекалиями на стенах. У них не было кроватей, а запас еды был ограничен. Детали дела передает издание People со ссылкой на местные СМИ.

«Я не могу представить, каково это — жить в доме, похожем на тот, что мы видели», — сказал окружной прокурор Майк Обеле.

Правоохранители выяснили, что одна из комнат использовалась как «подземелье», а видеокамеры из нее транслировали картинку в комнату отца. На двери с внешней стороны находились три засова и отсутствовала дверная ручка, что не позволяло детям свободно покинуть помещение. Возраст пострадавших варьируется от пяти до 14 лет.

Сотрудники полиции и социальных служб отметили, что условия, в которых жили дети, были крайне опасными для их здоровья и психики. Недостаток еды и одежды, антисанитария, изоляция и присутствие насекомых создавали угрозу не только физическому, но и эмоциональному развитию детей.

Родителям детей — 65-летнему отцу и 41-летней матери — были предъявлены обвинения в создании угрозы благополучию детей. Пара была арестована после обыска, в ходе которого полиция обнаружила электрошокер, камеры наблюдения, наркотические средства.

Детей передали под опеку Службы по делам детей и молодежи. Окружной прокурор подчеркнул, что это один из наиболее тревожных случаев за последние годы, и отметил значимость своевременного сообщения о ситуации властям.

