Пентагон запустил сайт с рассекреченной информацией о НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На портале уже есть видеоролики.

Пентагон объявил о запуске нового веб-сайта, где будет собираться рассекреченная информация о неопознанных аномальных явлениях, официально именуемых UAP. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге. Его слова передает новостной отдел телеканала CBS.

Ресурс создан для подразделения исследования неопознанных аномальных явлений (AARO) и должен стать «универсальным магазином» открытых данных о загадочных объектах.

По его словам, сайт будет публиковать фотографии и видеозаписи инцидентов с неопознанными явлениями после снятия грифа секретности, а в дальнейшем позволит военным и федеральным служащим направлять отчеты напрямую во Всемирное бюро по разрешению аномалий.

«Министерство стремится обеспечить прозрачность работы подразделения в области неопознанных воздушных явлений для американского народа», — отметил Райдер.

На сайте уже размещено обращение директора AARO доктора Шона Киркпатрика, описание миссии организации и несколько видеороликов о случаях встреч военных с аномальными явлениями. Также опубликован аналитический отчет с характеристиками объектов — их высотой, зонами появления и другими особенностями.

По данным ведомства, только за последние 17 лет было зарегистрировано более 500 наблюдений неопознанных объектов, в основном со слов пилотов и операторов ВМС и ВВС США. При этом в мае Киркпатрик подчеркнул, что пока не найдено достоверных доказательств внеземной активности, технологий или объектов, противоречащих законам физики.

AARO создано в 2021 году решением Конгресса и считается главным федеральным центром по изучению неопознанных явлений. Интерес к теме усилился в этом году: в июле прошли слушания с участием бывшего офицера военной разведки и двух летчиков, которые заявили о личных встречах с загадочными объектами. После этого двухпартийная группа конгрессменов призвала сформировать спецкомитет для расследования действий властей по вопросам аномалий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.