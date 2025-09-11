«Приехали»: Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Трамп отреагировал фразой «приехали» на инцидент с дронами в Польше

Беспилотники нарушили воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. Об этом он написал в своем аккаунте в Truth Social.

«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Приехали!» — говорится в публикации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал ситуацию с беспилотниками, как «масштабную провокацию». Он назвал дроны «российскими», однако никаких доказательств предоставить так и не смог. При этом простые поляки не верят в причастность России к инциденту с дронами.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения Варшавы беспочвенными и подчеркивал, что Москва не заинтересована в эскалации отношений с этой страной.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны ЕС и НАТО в адрес Москвы идут «ежедневно», но чаще всего без предоставления доказательной базы. В Кремле не получали запросов от Польши по поводу дронов.

