В Госдуме предложили назначать повышенные выплаты к пенсии с 70 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы размер фиксированной выплаты также может увеличиться.

Группа депутатов Госдумы внесла в парламент законопроект о снижении возраста, с которого назначаются повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Сейчас дополнительную выплату получают граждане старше 80 лет и инвалиды первой группы. Новый документ предлагает установить надбавку уже с 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, идея появилась после обращения пенсионера из Луганска, который много лет проработал на вредном производстве.

«Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и посторонний уход», — поделился он.

Согласно законопроекту, достигшие 70 лет смогут получать пенсию с повышением на 100%. Для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы размер фиксированной выплаты увеличится на 200%. Поправки также предусматривают аналогичные изменения в законе о государственном пенсионном обеспечении.

Авторы инициативы подчеркивают, что часть пожилых людей не доживает до восьмидесятилетнего возраста и не успевает воспользоваться действующей льготой. По их словам, установление надбавок с 70 лет позволит оказать помощь тогда, когда она особенно востребована.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.