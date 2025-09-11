В России изменились правила автобусных перевозок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Теперь эта деятельность отнесена к высшей группе тяжести потенциальных негативных последствий.

Правительство России обновило правила государственного надзора в сфере автомобильного транспорта. Изменения затронули деятельность компаний, которые занимаются лицензируемыми автобусными перевозками пассажиров. Теперь она отнесена к высшей группе тяжести потенциальных негативных последствий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новой редакции документа, перевозки пассажиров перемещены из группы тяжести «Б» в группу «А». Это означает, что они приравнены по уровню надзора к перевозке опасных грузов, к которой относится и «деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию».

Как уточняется, контролирующие органы делят объекты на четыре категории риска: высокий, значительный, средний и низкий. Для перевозок, отнесенных к высокой категории, теперь обязательна одна плановая выездная проверка раз в два года или ежегодный профилактический визит. Контроль может проходить в форме закупки, рейдового осмотра, документарной или выездной проверки.

В то же время для перевозчиков со средним или значительным риском предусмотрены только профилактические визиты, а для низкой категории плановые проверки вовсе не проводятся.

