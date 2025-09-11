«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артисты знакомы уже 40 лет.

Народный артист России Филипп Киркоров в советское время доставал для своей коллеги Ларисы Долиной джинсы и книги из-под полы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru исполнитель рассказал на юбилейном концерте исполнительницы «В кругу друзей».

По словам Киркорова, с хозяйкой вечера он знаком около 40 лет. Тогда в Советском Союзе можно было приобрести далеко не все. Трудности были, например, с джинсами. В Болгарии при должных связях достать их было проще. Поэтому певец помогал своей коллеге получить дефицитный товар.

«В то время Болгария была какая-то космическая заграница. И джинсы доставал из-под полы, из-под прилавка для нее (Долиной. — Прим. ред.). У меня все было схвачено в городе Варна, за все заплачено. Я был такой пацан, свой», — вспоминал народный артист РФ.

Кроме одежды привезла Долина с тех гастролей и много книг, которые в СССР достать было непросто. Например, произведения писателя Михаила Булгакова.

Эти услуги Киркоров оказал исполнительнице в благодарность за возможность учиться пению на ее концертах.

«Мы как-то сдружились, что они меня с собой взяли по всей Болгарии в турне. И я получал первые уроки мастерства на ее концертах. А в свою очередь ей открывал все бутики, магазины», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Киркоров справляется с чередой ударов судьбы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.