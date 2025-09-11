Культовая группа «Бахыт-компот» отпразднует двойной юбилей концертами

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Они пройдут 12 и 13 сентября в Москве и Петербурге.

Двойной юбилей отмечает культовая группа «Бахыт-Компот» — 35 лет творческой деятельности и 65 лет бессменному лидеру Вадиму Степанцову. Праздничные концерты пройдут 12 сентября в Москве — и 13-го в Петербурге.

Ну а в том, что везде будет аншлаг и солд-аут — сомневаться не приходится. О секрете многолетней популярности коллектива в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал Вадим Степанцов.

«Когда-то это называлось словом маньеризм, в веке XVI–XVII, это сочетание несочетаемого, возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного, трагического, комического. Все это есть в моих текстах», — сказал лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.

Поклонники любят «Бахыт-компот» за уникальное сочетание рок-музыки и народных мотивов, юмор и неповторимую атмосферу на концертах.

