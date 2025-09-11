Нанимай и сокращай: осенью компании готовятся к увольнению сотрудников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кто рискует потерять работу и какие отрасли продолжают набор.

С началом делового сезона примерно каждая десятая компания в России намерена пойти на сокращение штата. Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», таких планов придерживаются 12% работодателей. Для сравнения: в конце 2024 года этот показатель составлял восемь процентов. Одновременно почти вдвое уменьшилось число компаний, готовых расширять коллектив. Все это происходит на фоне минимального уровня безработицы.

Среди ключевых факторов аналитики называют рост расходов, увеличение налоговой нагрузки, снижение спроса и необходимость повышать зарплаты ценным сотрудникам. Дополнительно влияние оказывает автоматизация рутинных процессов за счет искусственного интеллекта. Под сокращения могут попасть строительная отрасль, розничная торговля, консалтинг, добыча полезных ископаемых и машиностроение.

Какие сферы, напротив, создают новые рабочие места, и за каких специалистов компании держатся особенно крепко — выяснили «Известия».

Кого ждут увольнения в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным опроса, 12% компаний планируют сократить персонал — это на четыре процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом готовность нанимать новых сотрудников заявила лишь четверть работодателей, тогда как перед 2025-м их было более половины. Большинство (63%) планируют сохранить текущий состав работников.

В первую очередь увольнения ожидают строительный сектор, где падает спрос на жилье из-за высокой стоимости ипотеки. Также проблемы прогнозируются у консалтинговых и B2B-компаний, которые теряют клиентов из-за сокращения их бюджетов, отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, под ударом окажутся капиталоемкие и цикличные отрасли — машиностроение, добыча сырья и отдельные сегменты ритейла.

Особенно уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямого дохода: младшие специалисты, маркетологи, административный персонал и нетехнические работники IT. Компании делают ставку на опытных и универсальных сотрудников, подчеркнул Ветерков.

Риск потерять работу велик и у работников с рутинными обязанностями, контрактных сотрудников и тех, кто занят в документообороте — здесь процессы легко автоматизируются. В промышленности увольнения могут затронуть низкоквалифицированных специалистов, которых заменяют машины, добавила Юлия Коваленко из РЭУ им. Плеханова.

В то же время расширение штата наблюдается в компаниях, работающих на импортозамещение и выполняющих госзаказы. По словам Ветеркова, найм продолжается в оборонной промышленности, фармацевтике и кибербезопасности.

Кабаков отметил, что сохраняется дефицит кадров в IT, логистике, медицине, образовании и производстве, ориентированном на внутренний рынок. Кроме того, устойчивым остается спрос на специалистов в госсекторе — медицине, образовании и органах правопорядка, уточнил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

По данным «Авито Работы», в первой половине 2025 года высокий спрос наблюдался на рабочих и линейных специалистов. В частности, в 2,5 раза выросло количество вакансий для гальваников и кузнецов, вдвое чаще стали искать поваров-кассиров, сборщиков мебели и сельхозрабочих, сообщил Роман Губанов.

Почему бизнес идет на сокращения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Основная причина увольнений — падение потребительского спроса, рассказал Сафонов. Компании вынуждены удерживать ключевых сотрудников, повышая им зарплаты хотя бы на уровень инфляции, а на остальных средств уже не хватает.

К этому добавляются рост издержек, повышение налогов и дорогие кредиты, пояснил Кабаков.

Оптимизация связана и с внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект. По словам Коваленко, речь идет в первую очередь о цифровых сервисах для внутренней работы и взаимодействия с клиентами и поставщиками.

Снижение числа вакансий заметно еще с ноября 2024 года, когда впервые зафиксировали спад в годовом выражении. В крупных холдингах началась оптимизация штата, особенно в IT и digital-сфере, где после пандемии активно нанимали персонал «впрок», напомнил Ветерков.

Сейчас компании избавляются от избыточных и низкоэффективных сотрудников, отдавая предпочтение универсалам, которые способны приносить прибыль и повышать продуктивность.

Ранее СМИ писали, что в 2025 году массовое сокращение ждет сотрудников центрального аппарата «Газпрома» — около 1,6 тыс. человек, включая управленцев. О планах оптимизировать штат сообщила и Объединенная авиастроительная корпорация: в Москве под увольнение попадут примерно 1,5 тыс. работников административного звена.

По словам Кабакова, если сохранятся высокие издержки и слабый спрос, число компаний, готовых к сокращениям, будет увеличиваться. Это может снизить занятость и потребительскую активность в регионах, но ускорит автоматизацию и перераспределение кадров.

В то же время Коваленко считает, что ситуация пока не критична: рынок труда остается в дефиците, а уровень безработицы рекордно низкий (2,2% в июле). По ее словам, многие компании заранее готовились к оптимизации, оформляя сотрудников на срочные контракты и предупреждая о возможных изменениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.