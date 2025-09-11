Две трети: французы недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны

Фото: www.globallookpress.com/Michtof

Согласно опросу Le Figaro, большинство респондентов не поддерживают нового премьер-министра Франции.

Согласно онлайн-опросу, две трети французских граждан недовольны назначением Себастьена Лекорню на должность премьер-министра страны. Об этом 10 сентября сообщает газета Le Figaro, которая заказала исследование у компании Odoxa-Backbone.

«Продвижение этого сторонника главы государства не соответствует „ожиданиям“ подавляющего большинства французов (69%). Его принимают еще хуже, чем двух его последних предшественников», — говорится в публикации.

В опросе приняли участие 1 тыс. человек, из которых лишь 29% поддержали назначение Лекорню, а полностью довольны решением оказались всего 6%. При этом 73% опрошенных сочли верным решение нового премьер-министра обсудить особенности распределения государственного бюджета на 2026 год, но только 38% полагают, что это принесет реальные результаты.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что 26 августа более 72% французов хотели отправить действующего премьера Франсуа Байру в отставку. Это произошло на фоне вотума недоверия, проведенного после его заявлений о постоянном росте госдолга страны.

Агентство Reuters 8 сентября отметило, что депутаты Франции проголосовали против вотума доверия правительству Байру. Уже 9 сентября на пост премьер-министра был назначен министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню.

