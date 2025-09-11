Дональд Трамп пообещал найти виновных в убийстве Чарли Кирка

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США заявил о решимости обнаружить всех причастных к нападению на американского активиста.

Президент США Дональд Трамп 10 сентября пообещал найти всех участников убийства американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает социальная сеть Truth Social.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии», — сказал Трамп в видеообращении.

Американский лидер отметил сходство нападения на Кирка с покушением на него самого, атаками на сотрудников ICE и нападениями на правоохранителей. Он пообещал «положить конец злодеяниям» и выявить всех причастных к преступлению. По его словам, для США наступил «темный момент».

Покушение на Кирка, который был союзником Трампа и открыто выступал против военной помощи Украине, произошло 10 сентября. Политик получил смертельные ранения.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон охарактеризовал произошедшее как «целенаправленную атаку», совершенную против одного человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.