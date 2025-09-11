«Поэтому я женился»: Лариса Долина одобрила девушку саксофониста Игоря Бутмана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица за годы совместного творчества стала не только коллегой для музыканта, но и другом, причем весьма авторитетным.

Саксофонист и художественный руководитель Московского джазового оркестра, народный артист РФ Игорь Бутман вот уже три года счастлив в браке с журналисткой Анной Львовой. Невесте было 28 лет, а ее избраннику 60, но разница в возрасте не стала препятствием. Как выяснилось, все потому, что близкие одобрили выбор музыканта, и он решил больше не держать личную жизнь в секрете. Об этом он рассказал за кулисами юбилейного концерта Ларисы Долиной в Кремле.

Народная артистка РФ много лет сотрудничает с Бутманом, и он, конечно, принял участие в ее шоу «В кругу друзей» и поздравил с 70-летием. А также рассказал, почему так доверяет мнению Ларисы Александровны, причем не только в вопросах творчества. По словам Бутмана, Долина — выдающаяся певица, музыкант, педагог и просто добрый человек с потрясающим чувством юмора.

«Хорошую шутку всегда поймет, всегда отреагирует, всегда поможет как друг в любых обстоятельствах. Она всем помогала: делилась опытом, советовала что-то делать. Обратила внимание на девушку, с которой я стал встречаться, сказала, что она хорошая, поэтому я женился. Вот последняя… Ну, я надеюсь!» — пошутил артист.

Игорь Бутман родился в Ленинграде, где окончил музыкальную школу и музыкальное училище имени Мусоргского, а спустя некоторое время отправился получать образование в США — в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Первые два брака он заключил в Штатах, от второй жены у него есть сын Майкл. После возвращения в Россию, это было в начале девяностых, он женился на модели и дизайнере Оксане, которая подарила ему сыновей Марка и Даниила. Брак распался в 2015 году.

С журналисткой Анной Львовой, у которой также есть музыкальное образование, Бутман познакомился на фестивале в Челябинске. Вскоре после этого девушка отправилась в Москву — учиться в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» и работать помощницей саксофониста. Она занималась пиаром и организацией концертов. Только через несколько лет отношения пара решила стать публичной.

Ранее 5-tv.ru выяснял, к кому сбежала молодая жена от телеведущего Дмитрия Диброва.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.