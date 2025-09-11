Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица впервые отметила день рождения на сцене — главной сцене страны.

Народная артистка России Лариса Долина впервые отметила день рождения на сцене. Свое 70-летие она отпраздновала большим концертом в Государственном Кремлевском дворце. Юбилейный творческий вечер певица назвала «В кругу друзей». На шоу прозвучали как давно известные хиты артистки, так и новые композиции, ранее нигде не звучавшие — целый парад премьер.

Поддержать ее пришли друзья-знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Елена Ваенга, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Игорь Бутман, Jony (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли. — Прим. ред.), Хибла Герзмава, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Александр Панайотов и многие другие. Кроме того, выступил хор Музыкальной академии юбилярши, большой оркестр «Русская филармония» и ее коллектив «Долина бэнд».

Как призналась Лариса Александровна, организация и проведение такого масштабного шоу — это и огромный стресс, и большое счастье одновременно. Но результатом, несмотря на все сложности, артистка довольна. Все, чего ей теперь хочется, это отметить день рождения дома, в тесном кругу самых близких, а потом просто выспаться. По словам Долиной, подготовка к концерту стоила ей многих бессонных ночей.

«Ну послушайте, здесь нагрузка чудовищная! 39 песен я сегодня спела, вы как думаете?! Я половину песен отпела сегодня на репетиции, плюс еще 25 песен. Но голос вроде нормально звучит», — сказала она.

Ларису Александровну с 70-летием лично поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал ее выдающейся певицей, покорившей сердца любителей джазового и эстрадного искусства. Заслуги звезды подтверждены значимыми наградами, помимо звания народной артистки она может гордиться орденами Почета (2005), Дружбы (2018) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2025).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о тернистом творческом пути Ларисы Долиной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.