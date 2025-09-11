Личность стрелявшего в Чарли Кирка пока не установлена

Фото: Reuters/Jim Urquhart

Федеральные правоохранительные органы США продолжают проверку места происшествия и ищут подозреваемого.

Личность человека, совершившего нападение на американского политического активиста Чарли Кирка во время его выступления в университете штата Юта, пока не установлена. Об этом 11 сентября сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей федеральных правоохранительных органов.

«У следователей нет подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка», — отмечается в публикации.

Правоохранители продолжают находиться на месте происшествия, проверяя периметр и собирая доказательства. Нападение на Кирка произошло 10 сентября, а позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти политика, получившего ранения в результате инцидента.

Телеканал Fox News сообщал, что стрелявший мог быть членом Демократической партии. NBC News позднее заявил о задержании якобы виновного, однако газета The New York Times уточнила, что арестованный человек к покушению не имел отношения.

В настоящий момент личность настоящего преступника остается неизвестной, расследование продолжается, а федеральные службы США ведут тщательную проверку всех обстоятельств происшествия.

