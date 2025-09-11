Организатор похода на байдарках по Белому морю стал фигурантом уголовного дела

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В июне по его вине погибли трое туристов.

Фигурантом уголовного дела сегодня стал организатор похода на байдарках по Белому морю, во время которого в июле этого года погибли три туриста. Все это время старший группы утверждал, что каждый из участников шел по своей инициативе и нес ответственность сам за себя. Однако в ходе собственного расследования «Известий» удалось найти документы, полностью меняющие ход следствия. Об этом Илья Аникеев.

«В этот чертов день мы не должны были выходить на воду», — говорит Олег Беневоленский — старший туристической группы.

Тщательно подбирает слова, потому что стал фигурантом уголовного дела. Олега Беневоленского родственники погибших туристов называют организатором смертельного сплава на байдарках.

«Мы не совсем организовываем туры. Мы компания друзей. У нас нет руководителя в группе, которого бы все слушались, и все экипажи в лодках подчинены собственным решениям», — сказал Беневоленский.

Все произошло в июле. Девять туристов из Волгограда приехали в Карелию, чтобы по акватории Белого моря дойти до Соловецких островов.

Это последнее видео в телефоне Валерии Пужняк. Как говорится, ничто не предвещало беды.

Во время остановки на отдых один из участников сплава, желая опередить надвигающийся шторм, решил продолжать поход.

«Поясняю руководителю, что экипажи каркасных лодок откровенно слабые, поясняю, что ребятам придется грести против встречного ветра и против встречной волны», — сказал Вячеслав Мосейко — участник похода.

Вячеслав вместе с сыном успели, а через несколько часов остальная группа вместе с Беневоленским выдвинулась за ними. Шторм перевернул лодки. Три человека погибли. Муж Ксении так и не успел надеть новый спасательный жилет.

«Если группа собралась и пошла, там нет руководителя, ответственность тоже размывается на всех участников, а во всем остальном, понятно, за все отвечает руководитель», — отмечает инструктор по спортивному туризму международного класса Алексей Никоноров.

Договоров с Беневоленским участники сплава не заключали, у него нет даже удостоверения инструктора-проводника, но на его карту переводили деньги за организацию похода — 68 тысяч рублей с каждого. И этот факт может стать поворотным при новом рассмотрении дела.

«Как только вы берете у кого-то деньги и предлагает прийти из одного места в другое, то между вами возникают обязательственные правоотношения. Организатор, повторюсь, он не может, не должен, он обязан проверить ухудшение погодных условий», — говорит спортивный юрист Эдуард Шалоносов.

После видеообращения к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в деле о гибели туристов увидели факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сам Олег Беневоленский, как свидетельствует это видео, в турпоходах и раньше пренебрегал мерами безопасности.

«Я думал, что утонуло, как минимум, три человека», — говорил Беневоленский.

Эти слова стали пророческими. Но свою деятельность любитель путешествий в компании друзей не оставил. Даже позвал сына погибшего на Белом море в новый поход.

«Приезжал сам Олег, привозил вещи отца, и во время короткого разговора он сказал, что для тебя теперь все походы будут бесплатные», — рассказал сын погибшего Виктора Зузанова Никита Зузанов.

В обстоятельствах трагедии теперь разберутся следователи. Стоит сказать, что в текущем году спасательные работы в Карелии проводились 40 раз. В девяти случаях помощь нужна была зарегистрированным группам. В остальных — туристам, которые посчитали подачу сведений в МЧС пустой формальностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.