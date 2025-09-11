Фото, видео: www.globallookpress.com/Graham Martin; 5-tv.ru

И это только разминка.

Надо признать, что французская оппозиция, похоже, почувствовала силу. В ближайшие дни они намерены мобилизовать около 100 тысяч сторонников. Чем это может закончиться на улицах Парижа, рассказывает корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Азарта манифестантам добавляют цифры, от которых веет не иллюзорной катастрофой. В стране госдолг. Урезают соцпакеты, зато щедро спонсируют киевский режим. Прямо на улицах царит «торжество демократии».

«Это действительно катастрофа: они все разрушили. Сейчас жизнь во Франции стала действительно тяжелой из-за этих постоянных „затягиваний поясов“. Каждый затягивает пояса, затягивает и затягивает, в какой-то момент всем это надоело», — заявил участник протестов Девир.

В Париже сегодня утром горячее всего было возле школы Элен-Буше. Переворачивали мусорные баки и устраивали поджоги. Спустя несколько часов манифестанты атаковали Лионский вокзал. В итоге его удалось захватить. В городе Рен протестующие напали на рейсовый автобус прямо на шоссе, намереваясь его поджечь.

В ответ на призыв движения «Заблокируй все» в социальных сетях 800 протестующих вышли перекрывать кольцевую дорогу во французской столице. В ответ в демонстрантов полетели светошумовые гранаты.

Но французский глава, чьи рейтинги бьют антирекорды, цепляется за президентское кресло изо всех сил. Главное — со всех сторон обложиться соратниками. Вот как новый премьер, он же бывший глава минобороны Себастьен Лекорню.

«Я не буду произносить длинных речей, потому что та нестабильность, политический и парламентский кризис, которые мы переживаем, требуют скромности и сдержанности. Нам придется меняться, быть более креативными, порой более техничными, более серьезными в нашей работе», — сказал он.

Граждане Франции уже припомнили Лекорню, как он в свое время выступал за финансирование украинской армии. Немудрено, что видеть его во главе правительства не особенно хотят.

Встали предприятия и заводы, бастуют сотрудники аэропортов. Похоже, это только разминка. Основной удар демостранты обещают обрушить через неделю.

