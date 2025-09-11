От школьной кампании до национального признания: путь Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/SMG

О смерти своего 31-летнего сторонника сообщил Дональд Трамп.

В Соединенных Штатах произошло нападение на Чарли Кирка — известного консервативного деятеля и давнего сторонника Дональда Трампа. 31-летний политик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но вскоре президент сообщил о его кончине.

Первые шаги в политике

Фото: www.globallookpress.com/Ronen Tivony

Интерес к общественной деятельности у Кирка проявился еще в школьные годы в Проспект Хейтс, штат Иллинойс. Он организовал кампанию против повышения цен в столовой и вскоре присоединился к предвыборному штабу своего однофамильца Марка Кирка, кандидата в сенаторы. После его успешной победы Чарли поступил в колледж Харпера, но быстро оставил учебу ради политики. Молодой активист возглавил тогда малоизвестную организацию Turning Point USA, сумел расширить ее влияние и наладил контроль за деятельностью преподавателей и руководства учебных заведений. Параллельно он сотрудничал с изданием Breitbart News, публикуя материалы с критикой доминирования либеральных идей в учебной литературе.

Скандал вокруг пожертвований

В 18 лет Кирк стал основателем Turning Point USA и активно собирал средства на развитие организации. По официальным данным, речь шла о сумме более миллиона долларов. Однако расследователи ProPublica заявили, что лидер движения представлял недостоверные сведения о финансах, а контроль со стороны аудиторов отсутствовал. Кроме того, по их версии, часть средств могла использоваться для личного обогащения. При этом зарплата Кирка за несколько лет выросла с $27 тысяч до свыше $300 тысяч. Несмотря на громкие публикации, юридических последствий обвинения не имели.

Радиоэфиры и блогерская карьера

Фото: www.globallookpress.com/Brian Cahn

С октября 2020 года Кирк вел собственное трехчасовое радиошоу «The Charlie Kirk Show» на платформе Salem Media. По данным NBC News, в 2024 году его подкаст скачивали ежедневно от полумиллиона до 750 тысяч слушателей. Популярность он также приобрел в соцсетях: аудитория составляла более 6,9 млн подписчиков в Instagram*, около 3,8 млн на YouTube, 5,5 млн на Facebook* и почти 7 млн в TikTok. Такой охват сделал его одной из заметных фигур среди молодежи.

Идея патриотического образования

В 2021 году политик представил новый проект Turning Point Academy, цель которого заключалась в продвижении «патриотического образования» для школьников. Кирк утверждал, что традиционные программы формируют антиамериканские настроения. Планировалось сотрудничество с компанией StrongMind, однако реализовать проект не удалось: сотрудники фирмы выступили против и отказались от участия.

Семья и личная жизнь

В мае 2021 года Кирк женился на Эрике Францви — радиоведущей, бизнесвумен и обладательнице титула «Мисс Аризона» 2012 года. В августе 2022 года у супругов появилась дочь, а в мае 2024-го родился сын.

