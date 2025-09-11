«Великий и даже легендарный»: Дональд Трамп сообщил о смерти Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский президент назвал погибшего политического активиста великим и выразил соболезнования его семье.

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти политического активиста Чарли Кирка, против которого ранее было совершено покушение во время выступления в университете штата Юта. Об этом 10 сентября написала социальная сеть Truth Social.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», — заявил Трамп, отметив, что его союзника любили и уважали многие. Американский лидер также выразил соболезнования родным погибшего.

Как уточнил телеканал CNN, Кирк сыграл «ключевую роль» в победе Трампа на президентских выборах 2024 года. За развитием ситуации внимательно наблюдал Белый дом, который подключил к работе «ситуационную комнату».

По информации Fox News, к преступлению мог быть причастен член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, однако его мотивы пока неизвестны.

Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал произошедшее с серьезным расколом в американском обществе. По его словам, нападение на политика, выступавшего против военной поддержки Украины, имеет последствия не только для США, но и для всего мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.