В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли

Кроме того, суд запретил ей заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

В Венгрии учительница начальных классов была приговорена к полутора годам тюрьмы условно после того, как ребенок с аллергией скончался, съев вафли с орехами на детском празднике. Об этом сообщает издание BorsOnline.

«Педагог получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы, но приговор был отсрочен на 3 года условно», — говорится в сообщении.

Также суд запретил учительнице заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

Случай вызвал широкий общественный резонанс в Венгрии. Суд был вынужден принять суровые меры, чтобы подчеркнуть ответственность педагогов за здоровье детей.

Принятый приговор и запрет на преподавательскую деятельность отражают растущую необходимость усиления контроля за аллергиками в образовательных учреждениях и повышения внимания к безопасности школьников во время мероприятий. Это может привести к пересмотру ряда школьных правил в ближайшем будущем.

