Шок для всех присутствующих: в США мужчина воскрес в морге на глазах у семьи

В США мужчина воскрес в морге на глазах у семьи
Фото: 5-tv.ru
Его родные испытали целый спектр эмоций.
В США 90-летний мужчина внезапно «воскрес» в морге на глазах у родных, а затем скончался. Об этом сообщает The Mirror.
Мужчина был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Позднее в приемном покое врачи констатировали его смерть.
«Он буквально пришел в себя на столе в морге, что стало настоящим шоком для всех присутствующих», — говорится в сообщении.
Родные не могли поверить своим глазам, когда пенсионер начал дышать и проявлять признаки жизни.
По данным The Mirror, мужчина был доставлен в больницу с сердечными проблемами, и несмотря на усилия медиков, его состояние резко ухудшилось. В приемном покое врачи констатировали смерть. Неожиданное «воскресение» вызвало широкое обсуждение в медицинском сообществе.
Возможные последствия этого случая могут привести к пересмотру протоколов подтверждения смерти в медицинских учреждениях и усилению контроля за состоянием пациентов после констатации смерти, чтобы избежать подобных драматических ситуаций в будущем.
