Пашу показал Путину подаренные Владивостоку арт-объекты
Продюсер Пашу показал Путину подаренные Владивостоку арт-объекты
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Экспонаты расположены на городской набережной.
Музыкальный продюсер и руководитель лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, представил Президенту России Владимиру Путину подарок от лейбла Black Star городу Владивосток, в рамках фестиваля «Лица городов» и Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Музыкальное объединение подарило городу коллекцию скульптур — семь амурских тигров. Объекты стали частью нового пространства «Арт-Гавань» и расположены на городской набережной.
«Мы с партнерами привезли в город очень красивые арт-объекты — яркое пятно для города. Если у вас будет возможность прийти посмотреть, мы будем очень рады», — рассказал Пашу президенту.
Также уточняется, что скульптуры были созданы совместно с арт-бюро Double Y, а разрисовала их группа современных художников.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.