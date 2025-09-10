Пашу показал Путину подаренные Владивостоку арт-объекты

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экспонаты расположены на городской набережной.

Музыкальный продюсер и руководитель лейбла Black Star Павел Курьянов, более известный под псевдонимом Пашу, представил Президенту России Владимиру Путину подарок от лейбла Black Star городу Владивосток, в рамках фестиваля «Лица городов» и Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Музыкальное объединение подарило городу коллекцию скульптур — семь амурских тигров. Объекты стали частью нового пространства «Арт-Гавань» и расположены на городской набережной.

«Мы с партнерами привезли в город очень красивые арт-объекты — яркое пятно для города. Если у вас будет возможность прийти посмотреть, мы будем очень рады», — рассказал Пашу президенту.

Также уточняется, что скульптуры были созданы совместно с арт-бюро Double Y, а разрисовала их группа современных художников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что филиал НЦ «Россия» торжественно открылся во Владивостоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.