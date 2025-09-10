Протесты в Непале: число погибших достигло 30 человек

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

Массовые беспорядки в стране продолжаются.

Массовые протесты в Непале продолжаются, число жертв уличных беспорядков выросло до 30 человек. По информации, опубликованной газетой The Kathmandu Post в социальной сети Х (бывший Twitter), Министерство здравоохранения и народонаселения страны подтвердило, что более 1030 человек получили ранения в ходе протестов.

Отмечается, что 713 пострадавших уже выписаны из лечебных учреждений. На данный момент наибольшее количество раненых находится в гражданской больнице Катманду — 436 человек, в Национальном травматологическом центре — 161, в больнице «Эверест» — 109. В общей сложности медицинскую помощь получают пострадавшие в 28 больницах по всей стране.

Министерство здравоохранения призвало медицинские учреждения оставаться в состоянии повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 19 человек погибли во время стычки с полицией в ходе протестов в Непале. Вышедшие на улицы граждане возмущены распространением коррупции в стране, а также запретом некоторых социальных сетей.

