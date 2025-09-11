Старичок-боровичок: какими полезными свойствами обладает белый гриб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Он помогает укреплять иммунитет.

Боровик, или, как часто его называют, белый гриб, богат ценными для организма веществами. Чем полезен гриб, рассказала URA.RU диетолог Лариса Никитина.

По словам Никитиной, этот вид грибов богат сложными углеводами — бета-глюканами, которые способствуют укреплению иммунитета.

«В боровиках находятся витамины B1, B2, B3, B5, B9, которые важны для функционирования нервной системы, а также калий, фосфор, железо, цинк и медь. Кроме того, боровик содержит почти четыре грамма белка на 100 грамм своего веса, что полезно для сердца», — уточнила диетолог.

Однако в сыром виде употреблять грибы не стоит, так как их чрезмерное потребление может привести к расстройству пищевого поведения. Лучше всего белый гриб термически обработать или засолить.

Также специалист дополнила, что употреблять в пищу грибы детям до семи лет и взрослым с расстройством пищеварения не рекомендуется.

