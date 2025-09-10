Дело о смертельном ДТП в Воронеже возбудили неделю спустя после аварии

Фото, видео: 5-tv.ru

Родственники погибшей девушки опасаются, что водитель может избежать наказания.

В Воронежской области после аварии, в результате которой погибла женщина, уголовное дело возбудили только через неделю после смертельного ДТП. Хотя точно установлено, что водитель в момент столкновения был пьян. Предполагаемый виновник выжил и до сих пор на свободе. Родственники погибшей опасаются, что мужчина может избежать наказания. Якобы мать нарушителя — высокопоставленная сотрудница ФНС. Так ли это на самом деле — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

На оживленной улице Воронежа цветы, перевязанные черной лентой. Неделю назад здесь произошло страшное ДТП, последствия аварии видны и сейчас. На дороге до сих пор разбросаны осколки стекла и фар автомобиля, в котором погибла 22-летняя девушка.

Volkswagen Golf на высокой скорости влетел в припаркованный прицеп, который смял авто. Со стороны пассажирского сиденья машину разорвало на куски. В момент аварии именно там сидела Валерия Султанова. Девушка скончалась на месте, ближайшим родственникам о ее гибели сообщили только через два дня.

«Дочка погибла третьего сентября. Примерно в 23:15 мой ребенок погиб. И пятого сентября, где-то с десяти до одиннадцати, позвонила мне следователь города Воронежа и сообщила о гибели моей дочери», — рассказала мать погибшей Анна Устьянцева.

Выяснилось, что за рулем иномарки сидел 31-летний Антон Гусев. Валерия знала его давно, но не видела несколько лет. По словам матери Валерии, последнее время он жил за границей, вернувшись в Россию, Гусев встретился с подругой в баре. Отвезти ее домой он решил самостоятельно, предварительно выпив несколько рюмок крепкого алкоголя.

«31-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf имел признаки алкогольного опьянения. Ранее, в 2022 году, привлекался по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения медицинского освидетельствования в состоянии опьянения», — уточнил командир ОБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Воронежу Александр Бочарников.

Тогда водителя лишили прав на полтора года, а позже за повторное вождение в нетрезвом виде возбудили уголовное дело. Как сообщили родственники погибшей, за многие свои проступки Гусев не раз избегал ответственности. Все потому, что его мать занимает высокую должность в Управлении федеральной налоговой службы по Воронежской области. Говорить о своем сыне с журналистами она отказалась.

«Я никаких комментариев давать не буду, я его не видела очень давно. Все, спасибо», — заявила мать виновника ДТП Светлана Гусева.

В ДТП пострадал и сам Гусев, которого госпитализировали с места аварии. Накануне его выписали из больницы. Однако дома он не задержится. В отношении него уже возбудили уголовное дело.

Близкие Валерии Султановой надеются на всю строгость закона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.