Самый незабываемый день: чем заняться на гастрофестивале «Балтика Фест»

Меропориятие состоится 13 сентября.

Гастрофестиваль «Балтика Фест», который пройдет уже 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области, подарит своим гостям возможность окунуться в культуру и традиции российских регионов.

«Балтика Фест» — первое мероприятие, которое пройдет на автодроме «Игора Драйв» без задействования авто- или мотоспортивной техники, поэтому организаторы начали готовиться к фестивалю еще в летнее время.

«Мы ждем только заряда позитивных эмоций от зрителей. Для нас как для организаторов всегда самое важное — это чтобы зритель получал удовольствие. Привозите, пожалуйста, свои хорошие эмоции. Мы вам поможем эти хорошие эмоции усилить и приумножить», — рассказал «Известиям» генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

На мероприятии будут представлены кухни сразу нескольких регионов России, включая Кавказ, Поволжье, Черноморье и другие. Вареные раки, мидии, плов, шашлык — все это можно будет отведать на «Балтика Фест».

Но это не все! Фестиваль объединит гастрономию с музыкой: посетителей ждут живые выступления популярных исполнителей, в том числе певицы Мари Краймбрери, а также групп «Чайф» и «Дискотека Авария».

Что еще нужно сделать на «Игоре»

«Игора» — круглогодичный спортивно-досуговый комплекс, который находится в экологически чистой и живописной зоне Карельского перешейка. Здесь есть множество развлечений, которые придутся по душе взрослым и детям.

1. Покататься на зиплайне

Зиплайн — аттракцион скоростного спуска по натянутому тросу. Это не просто безопасный способ получить острые ощущения, но также возможность полюбоваться завораживающей Ленинградской природой. Стоит отметить, что зиплайн на «Игоре» — один из самых длинных в регионе (850 метров) и едет со скоростью 50 километров в час.

2. Отдых в СПА

Восстановить свои силы можно в местном СПА-центре. Комплекс предлагает боле 250 услуг и работает в формате «medical СПА». В частности, можно обратиться к опытным индийским, тайским и балийским мастерам.

3. Провести время на льду

В Ледовом Дворце взрослые и дети смогут покататься на коньках, поиграть в хоккей и керлинг. Если не умеете — вас научат. Обучение можно пройти в группе и индивидуально. В керлинг можно сыграть всей семьей в одной команде и даже поучаствовать в соревнованиях с призами. Также можно посетить тренажерный зал.

4. Пойти в русскую баню

Русская баня — один из проверенных временем способов расслабления после трудовых будней. Можно париться утром, днем, вечером, ночью и даже сочетать это с походом в СПА.

Париться можно как при высокой температуре, так и при более комфортной, а «бить» вас будут березовыми или бамбуковыми вениками — на ваше усмотрение. Можно в две или четыре руки. Баня доступна как взрослым, так и детям.

5. Покататься на картинге

На «Игоре» находится самая длинная трасса в СЗФО — она открытая и составляет 1200 метров. А еще на ней 16 поворотов. Тут легко почувствовать себя гонщиком «Формулы-1».

6. Посетить Автомузей

В музее транспорта гости могут увидеть первый конвейерный автомобиль Ford Model T, Rolls-Royce «Серебряный призрак», прародитель современного «Гелендвагена» Mercedes-Benz G3А, легенды автоспорта Bugatti Type 35 и Audi Quattro. Также на выставке вам расскажут, как появились такие мотоспортивные дисциплины как мотобол, спидвей и мотокросс.

7. Поучаствовать в мотокроссе

На «Игоре» вас научат кататься и на мотоциклах. Обучение могут пройти даже дети, достигшие шестилетнего возраста. Занятия проводят профессиональные спортсмены обладатели чемпионских титулов и призовых мест в соревнованиях по мотокроссу.

Для новичков и детей — трасса длиной 333 метра, для опытных гонщиков оборудована 1750-метровая трасса с 15 поворотами, 15 трамплинами и перепадом высот в 25 метров.

8. Поиграть в активные (и не очень) игры

На территории курорта можно сыграть в пейнтбол и лазертаг, а также в бильярд, настольный теннис или же посоревноваться на игровых автоматах. Среди более спокойных видов отдыха — мини-гольф.

9. Подышать лесным воздухом

Эта опция, к счастью, доступна в любое время. Однако приятнее всего насладиться красотами Ленинградской области на прогулке. На курорте есть трасса для скандинавской ходьбы, а также велотрасса, где можно покататься на велосипедах, роликах и самокатах.

