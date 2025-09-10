Зампред правительства РФ Чернышенко и премьер-министр Казахстана Бектенов отметили рост турпотока между странами

Фото: © Пресс-служба правительства России

За первое полугодие 2025 года было совершено уже более миллиона рейсов.

Казахстан входит в топ-3 самых популярных направлений у россиян для путешествий за границу. Туризм — значимый драйвер социального развития двух стран. К такому выводу пришли заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей встречи.

Чернышенко отметил, что за первое полугодие 2025 года туристический поток из Казахстана в Россию составил более 1,03 миллиона поездок, а из России в Казахстан — свыше 1,23 миллиона поездок. По словам Бектенова, для развития туризма предусмотрены обширные резервы.

Прочные экономические и культурно-гуманитарные связи между Россией и Казахстаном сформировались благодаря доверительному диалогу и постоянным контактам президента России Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Существенны объемы торговли: Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана: доля во внешней торговле составляет 19,7%», — подчеркнул Чернышенко.

В ходе встречи также был поднят вопрос сотрудничества государств в сфере цифровизации, инноваций, спорта и образования.

