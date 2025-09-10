Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»

Фото, видео: Telegram/Роман Алехин/Alekhin_Telega; 5-tv.ru

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин заявил, что принимал участие в легендарной боевой операции «Поток». В беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Капориковым Алехин выразил недовольство тем, что не получил за это награду.

«За операцию „Поток“ все получили награды, а я, кто был на трубе, ничего не получил вообще. Только пять уколов детокса в вену, потому что отравился… Я был замполитом „Аида“», — сказал Алехин.

В качестве доказательства участия в операции блогер продемонстрировал фотографию с места. Примечательно, что на ней он изображен без оружия.

Вызывает сомнения тот факт, что замполитом группы «Аида» назначили недавно прибывшего на передовую военного блогера. Алехин продолжает стоять на своем, мол, он обладал всеми компетенциями для этой должности.

«Я пришел, за неделю настроил там IT — и сейчас продолжаю настраивать — сервера для штаба, журналы и так далее. Когда началась операция „Поток“ для отряда я напряг всех волонтеров и экраны завезли для БПЛА, аккумуляторы, рюкзаки связистов для этой операции», — рассказал Алехин.

Говоря о необходимых для должности замполита компетенциях, Алехин имеет в виду европейский EMBA по социальным технологиям.

«Я в Таллине учился. Этого уже достаточно. Я всю жизнь управлял людьми и умею мотивировать людей. Это самое важное», — заявил блогер.

Остается открытым вопрос, как все же Алехин мог оказаться в подразделении спецназа «Ахмат», которое принимало участие в операции «Поток». На вопрос журналиста, приходила ли ему повестка в 2022 году, блогер ответил утвердительно, добавив, что несмотря на повестку, не оказался в рядах мобилизованных и назвал произошедшее «интересной ситуацией».

Накануне Роман Алехин был заподозрен в отмывании денег и уходе от налогов под предлогом помощи участникам специальной военной операции. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, на которых мужчина рассказывает про мошеннические схемы — их он реализовывает через свой благотворительный фонд.

