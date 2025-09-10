Волочкова призналась в приеме лекарств ради «легкости»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Балерина защитила фигуристок, которых обвиняют в использовании допинга.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о своем секрете легкости на сцене. По словам балерины, перед выступлениями она принимает лекарство, которое выводит лишнюю воду из организма. Откровением она поделилась в разговоре с продюсером Герой Иващенко в шоу «Навигатор».

Волочкова вступилась за фигуристок, которых нередко несправедливо осуждают за прием препаратов. Балерина подчеркнула, что спортсменки порой принимают не допинг, а обычные лекарства, чтобы облегчить нагрузки.

«Девочка просто выпила лекарство, чтобы вывести лишнюю воду из организма. Я так делаю перед своим спектаклем, чтобы партнер поднял меня на руки и чтобы ему было легко», — призналась 49-летняя артистка.

Она также отметила, что восхищается трудолюбием и стойкостью фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Алины Загитовой и Камилы Валиевой. Балерина подчеркнула, что критики часто не понимают, через что проходят спортсмены, чтобы выйти на лед. Артистка также напомнила, что ее собственный путь в балете не был простым.

«Я являюсь примером того, как человек пришел в балетное училище, не имея никаких данных. Все возможно — просто нужно идти и делать», — сказала Волочкова.

Отвечая на вопрос о негативе и зависти, балерина сказала, что давно перестала обращать внимание на критику.

«Если про вас что-то пишут, значит, вы что-то значите в этой жизни. <…>Лучше быть предметом зависти, чем сострадания», — резюмировала она.

