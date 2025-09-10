Названный «символом роскоши в сердце Катманду» отель сгорел в результате поджога

Названный «символом роскоши» отель Hilton сгорел в результате поджога в Катманду

На некоторых этажах гостиницы огонь до сих пор полыхает.

В столице Непала практически дотла сгорел пятизвездочный отель Hilton, который прозвали «символом роскоши в сердце Катманду». Он был подожжен протестующими в ходе массовых беспорядков, сообщает агентство ANI.

На видео, опубликованным агентством, видны стены 15-этажного здания, которые покрыты копотью. На некоторых этажах пламя по-прежнему полыхает.

В ходе беспорядков протестующие поджигали множество зданий, включая дома политиков. Пожар уничтожил и дворец правительства, а также пострадал аэропорт.

Напомним, 8 и 9 сентября в Катманду и других городах Непала начались беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. После этого премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку.

