НАТО применила особую статью Североатлантического договора после инцидента с беспилотниками в Польше

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Утром 10 сентября дроны проникли в воздушное пространство страны.

НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил телеканал Polsat со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адам Шлапка.

«НАТО применила статью 4 Североатлантического договора», — поделился он.

Статью 4 попросил применить премьер-министр Польши Дональд Туск. Она предусматривает, что НАТО начнет проводить консультации в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из стран-членов окажется под угрозой. Однако в статье не указывается, что именно считается угрозой.

Утром 10 сентября дроны проникли в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны заявил, что БПЛА представляют опасность и принадлежат России. Однако доказательств не привел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дроны прилетели со стороны Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш. Его вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за произошедшего инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.